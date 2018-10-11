إطلاق تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 للدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب بيع تذاكر الحفل الرسمي لليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، والمقرر إقامته في مدينة زايد الرياضية في الـ 2 من ديسمبر المقبل، ووعدت اللجنة المنظمة الجمهور بعرضٍ حي استثنائي لا يضاهى باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة إلى جانب المؤثرات الصوتية والضوئية المبتكرة.

ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع الذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحضور أكثر من 22 ألف شخص من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والزوار، ليشكلوا لوحة وطنية تجسد قيم الوحدة والفخر والوفاء.

وتعبر عن اعتزازهم بمئة عام من الحكمة والخير والعطاء، متطلعين إلى حاضرٍ ملهم ومستقبل واعد. وسيقدم الاحتفال «هذا زايد.. هذه الإمارات» عرضاً استثنائياً يصطحب الجمهور في رحلةٍ مصورة للتعرف على تاريخ وإرث زايد.

ورؤيته الحكيمة التي أرست دعائم النهضة والنجاح والتقدم لدولة الإمارات منذ 47 عاماً مضت، والوقوف على مناقب المغفور له بإذن الله وكيف قاد شعبه لتأسيس دولة الإمارات التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث جرى تصميم الحفل لتقديم عروض حية مبهرة وتوفير تجربة بانورامية فريدة من نوعها ستترسخ في ذاكرة كل من يشاهدها.

وقال عضو من اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «إن احتفاءنا بالذكرى الـ 47 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، هو بمثابة منصة إبداعية من شأنها جمعنا كافةً تحت راية الوحدة والاتحاد والفخر،.

في استعراض مبهر يسلط الضوء على إرث زايد، ورحلة دولة مزدهرة صارت بين مصاف الدول المتقدمة بالعزيمة والإصرار والتآزر، وتمضي قُدُماً على رؤية حكيمة أرساها الشيخ زايد، طيب الله ثراه». تجدر الإشارة إلى توفر تذاكر الحفل الآن على الموقع الإلكتروني www.uaenationalday.ae أو من خلال الاتصال على 800 86823.