«التغير المناخي» تحظر استيراد الطيور الحية من بلغاريا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية بلغاريا.

وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المقاطعة المصابة ( Plovdiv )، والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من جميع المقاطعات في جمهورية بلغاريا.

ويأتي القرار استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في جمهورية بلغاريا في مقاطعة (Plovdiv) وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة، إضافة إلى حرص الوزارة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

حرص

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة: إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها .

وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.

يذكر أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة.

بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.