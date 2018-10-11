حاكم رأس الخيمة: برامج «الشؤون الإسلامية والأوقاف» محل تقدير وإعجاب الجميع

المصدر: رأس الخيمة - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالاهتمام والدعم والرعاية الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبرامج ومشاريع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي أصبحت محل تقدير وإعجاب الجميع لأنها تخدم أبناء المجتمع وتوجههم إلى التمسك بدينهم وأصالتهم واحترام عادات وأعراف مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والاعتزاز بالانتماء لهذه الدولة والولاء لقيادتها الرشيدة.

وثمن سموه اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل ببيوت الله تعالى وعمارة المساجد وهي منارات هداية وعبادة وعلم ومعرفة في المجتمع المسلم، إضافة إلى الرعاية المستمرة لشؤون الحج والعمرة والمشاريع الوقفية التي تشرف عليها الهيئة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم لما لها من دور كبير في تنشئة الطالب الفاهم لدينه والمدرك لواجبه نحو وطنه.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية دور العلماء والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال تعزيز القيم الإسلامية السمحة في المجتمعات وبيان المقاصد العظيمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف ودعوته إلى التسامح والعدل والسلام.