إدخال الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ في مستشفى راشد

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلن مستشفى راشد عن إدخال خدمة الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، وذلك بإشراف بروفيسور أشعة الأعصاب بمستشفى جون هوبكنز الدكتور سكوت فارو، والبروفيسور الفيزيائي فيروز محمد من جامعة توماس جيفرسون، وذلك لتدريب الأطباء والتقنيين على هذه الخدمة، وذلك بحسب الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الاشعة في مستشفى راشد.

وقال الدكتور أسامة البستكي لـ «البيان»: «إن القسم استطاع تجاوز فترات الانتظار للحصول على المواعيد.

حيث يحصل المريض على موعد اختبار السونار أو الأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية، ومدة أقل لنزلاء المستشفى ويكون التقرير جاهزاً خلال 24 ساعة أيضاً، وأما بالنسبة للرنين المغناطيسي فبإمكان نزلاء المستشفى الحصول على موعد في غضون 24 ساعة فقط، وأقل من ذلك للحالات الطارئة حسب الاتفاق بين الطبيب الإكلينيكي وطبيب الأشعة».

وأشار إلى أن وحدة الرنين المغناطيسي تقوم باختباراتها بدءاً من الساعة الـ 7.30 صباحاً حتى الـ 10مساء، ونسعى جاهدين إلى تخفيض أيام الانتظار بما يخدم مصلحة المريض، لافتاً إلى أن وحدة الرنين المغناطيسي في المستشفى تخدم بالإضافة لمرضى مستشفى راشد، مرضى مستشفى لطيفة وحتا.

وبين الدكتور البستكي أن المستشفى يسعى لتحسين مواعيد الانتظار في مستشفى راشد عبر مشروعي تطوير موجودين حالياً.

وأوضح الدكتور البستكي أن هناك مشروعاً مبتكراً بدأ القسم بالعمل عليه مع إدارة الصحة الذكية بالهيئة للقضاء نهائياً على طوابير انتظار المرضى للرنين المغناطيسي.

دراسات

وحول الدراسات التي يقوم بها قسم الأشعة قال الدكتور البستكي: «يقوم القسم بدراسات لمعرفة الأمراض المكتسبة والوراثية للقلب، ومنها حساب ترسب الحديد في عضلات القلب بالتنسيق مع مركز دبي للثلاسيميا، كما نقوم بدراسة الرنين المغناطيسي التوتري للقلب والذي يمكنه معاينة عضلات القلب ومعرفة إمكانية وجود جلطة مبكرة وذلك لمعالجة المريض مبكراً مما يحافظ على نشاط العضلة».

وأوضح أن القسم يقدم اختبارات متعددة في الرنين المغناطيسي للجهاز الهضمي والعصبي وصلت لدرجة عالية من الكفاءة، حيث يقوم بعض من أطبائنا الإكلينيكيين بإعادة طلب تصوير المريض الذي أدى الاختبار خارج المستشفى في أماكن مختلفة لوجود فرق واضح في جودة الصورة والتقرير.

ونظراً لأن اختبار الرنين المغناطيسي يستمر على الأقل لـ 20 دقيقة يجب على المريض أن يكون فيها ساكناً خلال الاختبار، فقد تم توفير شاشة تعرض مادة متلفزة تناسب رغبة المريض ويشاهدها خلال فترة الاختبار.

منظار افتراضي

أشار الدكتور أسامة البستكي إلى أن دراسة المنظار الافتراضي للقولون بدأت في المستشفى منذ عام، ويحرص الدكتور بول بوسينجي الذي كان استشاريا في مستشفى ساهلجرينسكا السويدي قبل انضمامه لمستشفى راشد على تأهيل الكوادر للقيام بهذه الخدمة.