«الإمارات للفضاء» وشرطة أبوظبي تفعّلان الشراكات الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر القيادة بأبوظبي.

وجرى توقيع المذكرة بحضور كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي.

والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، واللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة، والعقيد خالد عبدالله خوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في المجالات العملية والتدريبية والمهنية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري والفني في عدد من المجالات، خاصة تلك المرتبطة بعلوم الفضاء، إضافة إلى التدريب على المهارات المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء، فضلاً عن تبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية وتنميتها ودعم الابتكار واستشراف المستقبل.

جهود

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تأتي هذه المذكرة الاستراتيجية في سياق جهود وكالة الإمارات للفضاء المتواصلة لتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، بهدف تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات الفنية فيما بينها، بما ينسجم مع الخطط والسياسات الحكومية في هذا الإطار».

وأضاف معاليه: «شهد القطاع الفضائي تطورات استثنائية خلال الأعوام القليلة الماضية على صعيد القدرات والخبرات البشرية والإمكانيات الفنية في ظل الدعم والرعاية المتواصلين من قبل القيادة الرشيدة للدولة، لذا فإن هذه المذكرة تمهد الطريق أمام الاستفادة من هذه المقدرات لضمان استدامة مسيرة الريادة والنجاحات التي وضعتها في مصاف أفضل دول العالم».

دعم

من ناحيته أشاد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة المستمر للمبادرات والمشروعات التطويرية الرائدة التي تنعكس على الارتقاء بمسيرة العمل التطويري في القطاع الحكومي بإمارة أبوظبي وتعزيز إمكانات العنصر البشري وتحفيزه على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

من جهته، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة: «حرصنا منذ اليوم الأول لتأسيس الوكالة على مد جسور التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتؤكد هذه المذكرة أن لدى القطاع الفضائي الكثير ليقدمه على صعيد نشر وتبادل المعارف والخبرات والكفاءات».