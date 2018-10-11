يوسف الشيباني: دور الإمارات محوري في قطاع الفضاء

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء لـ «البيان»، أن تصويت أعضاء الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لتولي الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، يعد اعترافاً دولياً جديداً بالدور المحوري الذي باتت تلعبه الدولة في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وتابع الشيباني: «إن الدكتور الأحبابي منح كذلك عضوية دائمة في شهر سبتمبر الماضي، للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بعد إجماع المجلس الأعلى للاتحاد على شخصه ومكانته العلمية المتميزة، ما يؤكد على الدور المحوري الذي باتت تلعبه الإمارات ومؤسساتها في قطاع الفضاء، موجهاً في الوقت ذاته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الدكتور الأحبابي، ومتمنياً له المزيد من النجاح في مساهماته في قطاع الفضاء، والوصول به إلى مراتب عالمية متقدمة».

تعاون

وأضاف، إن هناك تعاوناً مثمراً بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، فيما يتعلق بخطط الدولة ومشروعاتها في قطاع الفضاء، خاصة أن الأحبابي أسهم منذ توليه منصب مدير عام وكالة الإمارات عام 2014، في قيادة هذه المؤسسة المرموقة وتحقيق إنجازات مهمة ترسخ مكانة الدولة في مجال الفضاء.