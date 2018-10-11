النقيب عنود من شرطة دبي تتفرد عربياً وعلمياً بجائزة عسكرية دولية

المصدر: دبي - البيان

نالت النقيب الخبير عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، جائزة من الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تمنحها كل عام لأربعين شخصاً من المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً من مختلف دول العالم.

وهنّأ اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي النقيب عنود السعدي التي نالت الجائزة نظير إنجازاتها المهنية والعلمية كخبيرة للسموم، ودعمها للمرأة على مستوى شرطة دبي والإمارة كرئيسة لمجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع.

تمكين المرأة

وأكد المري أن هذا الفوز هو ثمرة السياسة التي تنتهجها شرطة دبي، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ودعمها بكل ما تملكه من مؤهلات علمية وقدرات قيادية، وهو تجلّ حقيقي لاستراتيجية شرطة دبي المواكبة لاستراتيجية الدولة وأهدافها لتكون المرأة شريكة أساسية في العملية النهضوية،.

مشيراً إلى أنها غدت اليوم قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وحققت نجاحات في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والبيئية والإعلامية وغيرها من مجالات العمل الوطني.

وقال، إن شرطة دبي وضعت تمكين المرأة الإماراتية في سلم أولوياتها واهتماماتها، مؤكداً أنها طالما كانت شخصية قيادية مبدعة أثبتت جدارتها وتركت بصمات خالدة في مختلف الميادين، وأنها آمنت بنفسها وبرسالتها وبقدراتها اللامحدودة على العطاء حتى تمكنت من أن تكون رمزاً للإرادة والتحدي، وهي اليوم تمشي بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين لترسيخ دورها العظيم في شتى المجالات متقلدة أرفع المناصب.

دعم

من جهتها، عبّرت النقيب عنود السعدي عن سعادتها بهذا الفوز، وعن خالص امتنانها للدعم الذي تلمسه وزميلاتها من حكومة الإمارات عامة، ومن شرطة دبي خاصة، في كافة المجالات، مؤكدة أن هذا الفوز هو إنجاز للقيادة ولكل امرأة إماراتية، لا سيما أنها كانت الشخصية العربية الوحيدة بين الفائزين في الجائزة، والعسكرية الوحيدة المتخصصة في مجال علمي.

وقالت، إن الدعم الذي تقدمه الدولة رسخ مكانة المرأة الإماراتية لتتبوأ أعلى المناصب من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار، وبخطى متسارعة وقوية وثابتة على طريق الرقي والتقدم، معربة عن شعورها العميق بالفخر والاعتزاز لما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم، ونيلها مراكز أولى محلياً وعربياً ودولياً، فغدت وزيرة وبرلمانية وعسكرية ومبتكرة وممرضة وشاعرة ورائدة وملهمة وقدوة للنساء في كثير من الدول.