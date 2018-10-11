مذكرة تفاهم تعزّز سلامة الأطفال في المركبات

المصدر: الشارقة - البيان

وقعّت حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أول من أمس، مذكرة تفاهم مع شركة النابودة للسيارات، يعمل بموجبها الطرفان على تكثيف الجهود التوعوية لسلامة الأطفال في المركبات وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن الحوادث، وتعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية استخدام المقاعد المخصصة للأطفال في المركبات، وربط أحزمة الأمان أثناء القيادة.

وقّعت المذكرة من جانب الحملة هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل، فيما وقع من طرف شركة النابودة للسيارات علي النابودة، مدير عام شركة النابودة للسيارات.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في الحملات التوعوية من خلال إنتاج فيديو يسلط الضوء على أهمية الالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال في المركبات، وربط أحزمة الأمان أثناء القيادة، وإقامة ورش لتعريف الأسر وأولياء الأمور بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال.