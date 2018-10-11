أمل القبيسي تترأس وفد «الوطني» في اجتماعات الاتحاد البرلماني في جنيف

المصدر: جنيف - وام

تترأس معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 203 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي ستعقد خلال الفترة 14-18 من أكتوبر الجاري في مدينة جنيف، وذلك لطرح رؤية الدولة حيال القضايا التي سيتم مناقشتها.

يضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي كل من، علي جاسم أحمد وجمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبدالله المطوع والدكتور محمد عبدالله المحرزي وفيصل حارب الذباحي وعفراء راشد البسطي وعلياء سليمان الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وتترأس معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي - رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف - الاجتماع الثالث للمجموعة الذي سيعقد خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وسيكون موضوع النقاش للجمعية العامة للاتحاد «القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في زمن الابتكار والتغير التكنولوجي»، وسيتم النظر في طلبات إدراج البنود الطارئة ومناقشة تقارير اللجان الدائمة وإقرار القرارات، وإعلان وثيقة نتائج المناقشات العامة.. فيما يناقش الاجتماع 203 للمجلس الحاكم القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين وتقارير الاجتماعات المتخصصة.

ويشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي، ومنها منتدى الشباب البرلمانيين ومنتدى النساء البرلمانيات ولجنة شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن اجتماعات اللجان النوعية الدائمة.

كما يشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة والتي تعقد حلقة نقاشية حول اعتماد قرار الاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.