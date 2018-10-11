22 % زيادة مشتركي خدمة الغاز الطبيعي للقطاع التجاري بالشارقة في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد تقرير إحصائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعداد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي من القطاع التجاري ارتفعت بنسبة 22.12 % في إمارة الشارقة خلال الـ 6 أشهر الماضية من العام الحالي لتصل إلى نحو 30 ألف مشترك.

وأشارت الإحصائية إلى أن كميات الغاز الطبيعي المتدفقة في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 57,591,186 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، كما نفذت الهيئة 40 دورة وبرنامجا تدريبيا وفنيا لموظفي الهيئة وفق أفضل المواصفات التدريبية العالمية.

توسع

وقال المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة، إن الهيئة سوف تستمر في التوسع في تنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي حتى يتم تغطية جميع المناطق بالشارقة للاستفادة من المزايا والفوائد المتعددة التي يوفرها الغاز الطبيعي، سواء في الحفاظ على البيئة أو توفره طوال ساعات اليوم والأمان والسلامة، حيث يتم تطبيق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة.

بالإضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات، حيث يقل سعره بنسبة تصل إلى 50% عن استخدام الأسطوانات، مبيناً أن مشروع الغاز الطبيعي بمدينة الشارقة حقق نجاحاً كبيراً حيث يستفيد منه حالياً حوالي 238 ألف مشترك في المناطق التجارية والسكنية والصناعية، كما أن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 1800 كيلو متر، ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

برامج

من جهة أخرى بين أن الهيئة كثفت جهودها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نظمت العديد من البرامج التدريبية التي تنوعت بين البرامج الإدارية والفنية بالتعاون مع جهات تدريبية مختلفة، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها ما يزيد على 40 برنامجا تدريبيا وعددا من الورش المتخصصة وفق أفضل المواصفات التدريبية العالمية، بالإضافة إلى تدريب 33 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة ببرنامج التدريب الصيفي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة.