تخريج دورة «مبادئ التخطيط للتعافي من الكوارث» بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورة (مبادئ التخطيط للتعافي من الكوارث)، بحضور فلاح محمد الحرش مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارة، وذلك بفندق دبل تري هيلتون (جزيرة المرجان) رأس الخيمة.

حيث خرّج اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، المشاركين من دورة (مبادئ التخطيط للتعافي من الكوارث)، عقب إكمال تدريبهم وتأهيلهم حول مجموعة من المفاهيم التطبيقية والنظرية لتعريف التعافي، وعناصر مكونات التعافي، ومبادئ خطة التعافي بدراسة المجالات الأربعة للتعافي (الاقتصادية ــ والبنية التحتية، والبشرية، والبيئية)، فضلاً عن التدريب على تشكيل فرق التعافي، وتقييم ملف الكوارث والمخاطر، وإدارة التعافي، وتوفير الموارد اللازمة له.