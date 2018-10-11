سعود القاسمي ومحمد بن سعود يعزيان في وفاة عبدالله الشرهان

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله راشد الشرهان.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة الخران في رأس الخيمة، عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات والمعزين. رأس الخيمة - وام