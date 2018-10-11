إطلاق المجلس الأعلى لشباب شركة «صحة»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمس، المجلس الأعلى لشباب شركة «صحة» بهدف تعزيز دور الشباب في تطوير الابتكار للقطاع الصحي، وحشد طاقاتهم الإبداعية وتحقيق الاستفادة القصوى من أفكارهم المبتكرة في منظومة الرعاية الصحية،.

وذلك في ختام فعاليات النسخة الثانية من «قبة الابتكار» التي أقيمت بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بحضور وفد من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ومجلس أبوظبي للشباب. وناقشت الجلسة الشبابية التي عقدت، أمس، على هامش «قبة الابتكار» الحاجة الضرورية لتكامل القطاع الخاص مع القطاع العام والتعاون فيما بينهما لخلق بيئة مناسبة تدعم الأفكار الخاصة بتطوير آليات العمل في القطاع الصحي، وبذل الجهود لتطوير هذه الحلول عبر شراكات إيجابية منتجة.

وأكدت مريم البستكي مدير مشروع الحلقات الشبابية: «أن مجلس الشباب الأعلى يدعم الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية على تشكيل مجالس للشباب، ليكون جسراً للتواصل بين الشباب الموظفين وصناع القرار في مؤسساتهم».

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن الرميثي عضو مجلس أبوظبي للشباب، أن تواجد المجلس في قبة الابتكار هو تجسيد لتوجيهات القادة في دعم الابتكار الحكومي وتمكين الشباب.

وبدورها أفادت شمسة المهيري مدير التميز والابتكار في شركة «صحة»: «بأن إطلاق مجلس شباب «صحة» بالتزامن مع مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، يعد أحد أبرز مخرجات القبة لهذا العام، وتم مناقشة دور الابتكار في القطاع الصحي ودعم الاقتصاد في الجلسة الأولى، وستعقد الحلقات الحوارية شهرياً لطرح التحديات التي تواجه الشباب في القطاع الصحي.

وتمكين دورهم لتعزيز ثقافة الابتكار». وكانت قبة الابتكار أطلقت «مسار الابتكار»، الذي يدعم الشراكات الداخلية وتكوينها كفرق عمل مع الشركاء الخارجيين لطرح الأفكار وتحويلها لمنتج يتم استخدامها في سوق العمل. كما تم إطلاعهم على مشاريع 2030 التي سيشاركون شركة «صحة» في تنفيذها.