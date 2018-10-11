ضاحي خلفان يطلع على أحدث أنظمة مجموعة المدينة الآمنة

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجموعة المدينة الآمنة في أبوظبي.

والتي تعد مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع مستويات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة، وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق، وتتوافر فيها تقنيات متطورة للرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد السيارات منتهية الترخيص، وتحديد مستويات السلامة المرورية، من خلال البرامج التي تقوم بتحليل البيانات المرورية باستمرار.

وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرار. وأبدى معاليه إعجابه بالإمكانيات والتقنيات المتطورة المتوفرة فيها.وأعرب معاليه عن سعادته لتوظيف أصحاب الهمم وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع كأشخاص فاعلين ومنتجين.دبي - البيان