مجلس متعاملي طرق دبي يبحث تطوير خدمة الحافلات العامة

المصدر: دبي - البيان

شهد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجلسته الـ 95، في محطة الراشدية للحافلات، حضور عدد كبير من الركاب والمتعاملين ومستخدمي الحافلات العامة من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات مختلفة في الإمارة، وقد انعقدت هذه الجلسة تحت شعار (خدمات المواصلات العامة، نتميز لأجلكم).

وتم بحث تطوير خدمة الحافلات العامة. ترأس الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بحضور أعضاء مجلس المتعاملين ومديري الإدارات والأقسام وممثلي كافة قطاعات الهيئة، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات ومقترحات وأفكار المتعاملين، الذين حضروا الجلسة المفتوحة.

خدمات

وقال الملا: تحرص الهيئة دائماً على إسعاد المتعاملين من مستخدمي ومتعاملي وسائل النقل الجماعي والمستفيدين من خدماتها المختلفة والعمل على رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وبناء عليه، نحن نحرص دائماً على عقد جلسات مجلس المتعاملين في مختلف المواقع والأماكن ومنها المقر الرئيس للهيئة وفي مجالس الأحياء ومجالس عدد من أعيان الإمارة والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من الأماكن الأخرى، وذلك للوصول الى المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل والسياح وكافة شرائح المجتمع.

واستمع عضو مجلس المديرين وأعضاء مجلس المتعاملين لهيئة الطرق والمواصلات إلى العديد من الملاحظات والمقترحات والأفكار الجديدة في مختلف مجالات التحسين.

وتسهيل الخدمات لفئة مرضى التوحد وأصحاب الهمم بهدف إسعادهم والعمل على راحتهم والوصول إلى رضاهم. بالإضافة إلى زيادة عدد المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة في جميع مناطق دبي، وتعزيز الترابط مع كافة الأنظمة الأخرى للمواصلات وتحقيق انسيابية أفضل للحركة المرورية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية وأمن الطرق.

كما تم مناقشة تكثيف ورش عمل ودورات توعوية وتثقيفية لطلبة المدارس والجامعات على كيفية استخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية للمواصلات العامة بهدف تشجيعهم على استخدام هذه التطبيقات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستخدمي المواصلات العامة عبر التطبيقات الذكية والأنظمة والبرامج الخاصة بأنظمة المواصلات والتوسع فيها للوصول إلى نسبة أعلى في استخدام المواصلات العامة.