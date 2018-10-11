«دار البر» تُكرّم 12 موظفاً متميزاً في «المتسوق السري»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت إدارة الجودة والتميز المؤسسي في جمعية دار البر، أمس الأول، 12 موظفاً متميزاً في برنامج «المتسوق السري» للجمعية، وهم من موظفي إدارات المشاريع، التابعة لقطاع المشاريع الخيرية في «دار البر».

وقد كرم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، وعمران محمد عبد الله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية، الموظفين المتميزين خلال الحفل الذي أقيم بمقر الجمعية الرئيسي بشارع الشيخ زايد في دبي.

وأشاد عمران محمد بموظفي القطاع المتميزين، الذين استحقوا التكريم بجدارة نظير جهودهم وإخلاصهم في العمل، وعطائهم النوعي والكبير.

وبدوره أشار المستشار الإعلامي لدار البر، خالد التميمي، عريف الحفل، إلى اهتمام قيادة الإمارات وحكومتها بالتميز المؤسسي والموظفين، لكونهم عصب المؤسسات، وهو ما يتجلى في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

واستعرض عبدالناصر راجي من إدارة الجودة والتميز المؤسسي نموذجاً من عمل المتسوق السري لدى الجمعية، وكيف أثر ذلك في نجاح وتطوير المشاريع الخيرية، واستقطاب المتعاملين لتحريك عجلة التنمية المستدامة للمشاريع الإنسانية.

وكرمت الجمعية الموظفين المتميزين وهم، عبدالكريم جعفر، وإبراهيم عبده، ونميري فضل، ومحمد فراج، وعبدالوهاب أحمد، وأنس مالك، ومحمد عبد المحمود، ومصعب حسن، ومحمد حسين، وردفان المخلافي، ومنير صالح، ومحمد هيثم.