الإمارات تعزز التعاون الصحي مع 4 مستشفيات إسبانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت سفارة الإمارات في إسبانيا، اتفاقيات تعاون مع 4 مزودي خدمات رعاية صحية رائدة في إسبانيا، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الصحي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الدولة، سفيرنا لدى إسبانيا حصة عبدالله العتيبة، بحضور محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي ورؤساء المستشفيات، التي تم توقيع الاتفاقية معها متمثلة في مستشفى سانت جون دي ديو للأطفال، مستشفى كيرون الجامعي، مستشفى بارنا كلينك متعدد التخصصات ومستشفى باراكير للعيون في برشلونة. وتضمنت بنود الاتفاقية العمل بين جميع الأطراف، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الطبية، وتعزيز برنامج الأطباء الزائرين، بما يضمن نقل الخبرات العالمية للدولة، فضلاً عن فتح آفاق أوسع للتعاون الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الصحية لكلا البلدين.