عمار النعيمي يدعو إلى تطوير الموارد البشرية والارتقاء بأدائها

المصدر: عجمان - وام

دعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان لبذل المزيد من الجهد لتعزيز إنتاجية العمل بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الوطن عبر التطوير الدائم لاستراتيجيات العمل التي من شأنها مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ودعم المشروع.

مؤكدا ضرورة تطوير وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بأدائها وقدراتها وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على المرحلة الأولى من مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان، الذي تشرف عليه الموارد البشرية المركزية في الإمارة.

نجاحات

واستمع سموه -بحضور الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومديري عموم دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية- لشرح تفصيلي من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية عن مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية لمختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود الموارد البشرية المركزية في عجمان ودورها من أجل تعزيز قدرات الكوادر الوطنية.

من جانبه قال راشد عبد الرحمن السويدي إن الأهداف العامة لمشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان، تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ووضع خطط تتناسب مع توجهات الحكومة وقياس الإنتاجية وتحليل توزيع القوى العاملة.

أهداف

وأوضح أن الأهداف تشمل أيضاً مراجعة الهيكل التنظيمي وتحديد الوظائف أو الأدوار المهمة والتوصية بتحسينات توزيع الأدوار واستخدامها، فضلاً عن تحديد القوى العاملة اللازمة للسنوات الخمس القادمة.

5 مخرجات

يتضمن المشروع 5 مخرجات رئيسية تتمثل في إعداد تقرير تقييم الوضع الحالي بما في ذلك التحسينات الرئيسية على الهياكل التنظيمية وطرق ممارسة الأعمال ووضع خطة تطوير الموارد البشرية وتحقيق الإستراتيجية بما في ذلك المبادرات الرئيسية وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي للمستقبل وتحديد مؤشرات الإنتاجية والأداء.