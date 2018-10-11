مرفق للتفتيش عن بعد على الشحنات الغذائية في ميناء عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مرفق التفتيش عن بعد، والذي يعد نتاج فكرة مبتكرة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات العمل وإنجازه بدقة عالية وبسرعة فائقة.

وأكد الشيخ محمد النعيمي، أن الشراكة المتينة بين دائرة الميناء والجمارك ودائرة البلدية تدفعنا بشكل دائم لتنفيذ الأفكار المبتكرة التي توصلنا لأعلى درجات الجودة، ومن بينها فكرة مرفق التفتيش عن بعد والتي تتيح التفتيش على الشحنات الغذائية الواردة إلى ميناء عجمان من خلال منصة التفتيش المتواجدة في ساحة الميناء، مبيناً أن الكفاءات العاملة أنجزت الفكرة لتكون واقعاً ملموساً، حيث عملت على تركيب مجموعة من الكاميرات عالية الدقة وصلت بشكل مباشر مع غرفة التحكم التي صُممت بشكل خاص في مكتب التجارة الغذائية.

وأوضح رئيس دائرة الميناء والجمارك، أننا نكثف الجهود لتقديم خدمات مميزة للجمهور، بالإضافة لتوفير بيئة مثالية وجاذبة للمستثمرين، حيث تنصف هذه الأفكار المبتكرة والمشاريع الحديثة حقوق المستثمر وكل فرد في المجتمع، إذ تتميز بضمان الأمن الغذائي وفحص السلع في مدد زمنية قصيرة.

من جانبه، أفاد عبد الرحمن النعيمي، بأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة يحرص على دعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز أصحابها ومساعدتهم لتحويل الأفكار لمشاريع مطبقة على أرض الواقع، والتي يلمس أثرها الجميع ومن ضمنها فكرة مرفق التفتيش عن بعد، والتي تقدم بها الموظف أحمد عبيد السويدي، والتي تحقق نتائج تفوق التوقعات وتضمن صحة وسلامة الأفراد.