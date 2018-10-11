«محمد بن راشد للإسكان»: 82 مبادرة لتحفيز الموظفين ورضا المتعاملين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد عمر عبد الرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــ «البيان»، أنه تم اعتماد 82 مبادرة تشغيلية للتنفيذ خلال 2018، تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الموظفين ورضا المتعاملين.

وأضاف إن المؤسسة طورت كذلك دليل أوسمة التميز المؤسسي «جائزة الراية» المعنية بتعزيز التفوق الوظيفي لديهم، لافتاً إلى أن عدد الموظفين الذين اشتركوا بالجائزة بلغ 13 شخصا، فيما سيكون التقييم النهائي لهم نهاية الشهر الجاري.

4 جلسات

وأوضح أنه تم تشكيل لجنتين لمتابعة الموظفين المترشحين، سواء الذين وصلوا لمراحل متقدمة من الجائزة، أو الذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف البدء بخطة تطويرية لقدراتهم وتعزيزها وفق أجندة المؤسسة للارتقاء بإمكاناتهم الوظيفية والمهنية.

ولفت إلى عقد 4 جلسات عصف ذهني لشرح تفاصيل الاشتراك بالجائزة للموظفين، مفيدا في الوقت ذاته أن محاور التقييم، تشمل الأداء والإنجاز، والمبادرة والابتكار، والمهارات الإشرافية، والتعلم المستمر، والمهارات القيادية، وذلك للمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة وتعزيز أداء الرأس المال البشري، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال عمليات تقييم مواردها البشرية.

وأضاف مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز أن المؤسسة تحرص على الارتقاء بمستوى أدائها للتمكن من مواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات، فضلا عن تعزيز قدرتها على تطبيق مفاهيم إدارية عصرية ومتطورة تركز على تنمية الموارد بمختلف أنواعها، وتبسيط الإجراءات، وتوثيق الأنظمة وتشجيع روح الإبداع وإطلاق الملكات والقدرات، وتوفير بيئة عمل تنافسية.

مبادرات مبتكرة

ونوه بأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ترتكز في أدائها على تعزيز المبادرات المبتكرة، التي تطور من منظومة العمل الداخلية، خاصة أن المتابع لتطور دبي يجد اهتماما متزايدا بمفاهيم وممارسات التميز.