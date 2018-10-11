«مواصلات الإمارات» تطلق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات، عن إطلاق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية (PRA)، وهو عبارة عن إدخال الروبوتات البرمجية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدماتها المتخصصة في النقل والمواصلات لشريحة واسعة من الأفراد في الدولة.

وذلك بتطبيق برمجة متخصصة باسم «بوت»، التي تنفذ مجموعة متنوعة من الأعمال البشرية، وعملت المؤسسة في المرحلة الأولى على برمجة خدمات مركز الإمارات لتأجير سيارات الليموزين، وخدمات التدريب في معهد مواصلات الإمارات للسياقة.

وقالت فريـال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مواصلات الإمارات: إن المشروع يأتي في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية للمؤسسة 2018-2021 .

ضمن هدفها الاستراتيجي المعني بتطوير الأعمال والأنشطة الرئيسية وتوجيهها نحو الأتمتة وتكنولوجيا النقل، وذلك لتواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأفادت توكل، بأن المشروع يهدف إلى التحوّل النوعي من التكنولوجيا التقليدية إلى المعلوماتية المعاصرة من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك برفع مستويات الإنتاج وخفض التكاليف بشكلٍ كبير وتطوير معايير الجودة.

وتوفير عملية حوكمة الإجراءات، ما يتيح تتبع جميع خطوات العملية بشكل تفصيلي وفوري، كونها تتسم بالقدرة على أتمتة مجموعة كبيرة من العمليات في الوظائف الرئيسية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

مشيرة إلى أن هذه التقنية تعد واحدة من أساسيات التحوّل الرقمي لهذا العصر، ما يسهم في رفع كفاءة العمل وجودة الإجراءات وتكلفتها، نظراً لقيام العمليات الروبوتية بمراجعة البيانات وإدخالها والتدقيق عليها.

خدمات

وأوضحت بأن المؤسسة وبشكل مبدئي في المرحلة الأولى عملت على برمجة خدمات مركز الإمارات لتأجير سيارات الليموزين، وخدمات التدريب في معهد مواصلات الإمارات للسياقة، حيث سيتم من خلال تقنية البوت الحجز الذكي للمركبات عن طريق موقع GTA أو من خلال البريد الإلكتروني، وإرسال إخطارات وصول الرحلة إلى المتعامل في أي مكان في الدولة.

أما فيما يتعلق بخدمات معهد السياقة، فإن التقنية ستتيح إمكانية فتح ملف تدريب لمجموعة من المتدربين في نظام المعهد بسهولة وسرعة، إلى جانب إمكانية جدولة المحاضرات النظرية في نظام المعهد بسلاسة تامة لمجموعة من المتدربين، وسيتم في المراحل اللاحقة من المشروع برمجة مجموعة أخرى من الخدمات ضمن التطبيق الذكي.

وأعربت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة عن توجه المؤسسة لتعزيز موقعها الريادي على خريطة التحوّل الذكي وفق قيمها المؤسسية المرتبطة بالابتكار واستشراف المستقبل، وذلك حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات التي تضمن تحقيق راحة وسعادة المتعاملين.