وزير الدفاع الأنغولي يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي- وام

زار سلفيانو دو جوسيس وزير الدفاع في جمهورية أنغولا، أمس، «واحة الكرامة» المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقبال الوزير الضيف لدى وصوله إلى موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. واطلع الوزير الأنغولي خلال الزيارة على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات، وأسمى آيات الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.

واستهل جوسيس زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، ويستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، واختتمها بتدوين كلمة في سجل الزوار عبّر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء الإمارات.