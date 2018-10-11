تعاون بين «الاتحادية للتنافسية» و«إديك» لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إديك للخدمات الجيومكانية والعاملة في مجال توفير الخدمات المساحية والجيومكانية وإنتاج الخرائط، سيتم بموجبها تعزيز سبل التعاون وتوحيد الجهود والعمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الذي تستضيفه دبي في الفترة من 22 ولغاية 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من العالم.

وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة هذه خلال اجتماع عقده الطرفان في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة إديك للخدمات الجيومكانية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

وقال عبد الله لوتاه: «أصبحت دولة الإمارات بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة من الدول الرائدة عالمياً بتوظيف المعلومات الإحصائية لوضع استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات والتأسيس لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة،.

ونحن سعداء بالتعاون مع شركة إديك للمساهمة في دعم هذا الحدث العالمي، وإبراز إنجازاتها فهي من النماذج الوطنية الرائدة في توفير معلومات تمكن المؤسسات من وضع خطط استراتيجية طويلة المدى». وقال محمد البلوشي: «إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وترويج ما تملكه دولة الإمارات من كفاءات وتقنيات في مجال الجيومكانية، لا سيما كمّ البيانات المتاحة للوصول إلى التنمية المستدامة في شتى المجالات».