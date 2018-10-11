«بلدي الذيد» يناقش تفعيل لجنة التواصل الاجتماعي

المصدر: الذيد - البيان

ناقش المجلس البلدي لمدينة الذيد ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية ونيابة الذيد الكلية وإدارة شرطة المنطقة الوسطى، في اجتماع مشترك بمقر المجلس، سبل تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس ودعم أهدافها، ليتسع دورها لتتولى العمل على معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والعمل على التوفيق والمصالحة بين الأطراف المتنازعة في حدود الأمر بالمعروف وإصلاح ذات البين، وإنهاء الخلافات والمشكلات بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.

حضور

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس، بحضور الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والدكتور محمد سالم الظنحاني رئيس محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس نيابة الذيد الكلية، والعميد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وراشد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وأعضاء المجلس، علي مصبح الطنيجي مدير البلدية، ومحمد مبارك بن دلموك الكتبي أمين سر المجلس، وسهيلة عوض الخاصوني من الأمانة العامة للمجلس، ولفيف من الحضور.

ونوه بن هويدن إلى أن تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس يأتي كترجمة فعلية لرؤية المجلس البلدي لمدينة الذيد في أن نجاحه الحقيقي يكمن في إسعاد الناس، ولتحقيق هذا الهدف يسعى المجلس إلى القيام بدور يتعدى حدود الإجراءات الحكومية والمعاملات الرسمية، ليكون داعماً في عملية الإرشاد الاجتماعي والإصلاح الأسري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يعزز بدوره الجهود المبذولة في هذا المجال.