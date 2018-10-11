«جميعة الفجيرة الاجتماعية» توعّي بمخاطر المخدرات

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع شركائها، حملة «المخدرات تبدد الأحلام»، للتوعية المجتمعية من مخاطر وأضرار المخدرات، وتستمر لنهاية «عام زايد» 2018.

وتستهدف الحملة شرائح مختلفة من المجتمع، وتحديداً فئات الشباب والأسر وأولياء الأمور، وطلبة المدارس والجامعات، وتتضمّن عقد محاضرات وحلقات شبابية ومسابقة توعوية على مستوى الميدان التربوي، مستهدفة مجلس الطلاب والطالبات بالتنسيق مع قسم الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، يتم خلالها بذل جهود متضافرة وهادفة توعوية، بهدف مكافحة هذه الآفة وبيان آثارها المدمرة، وتركز الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية، والاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي، لتعزيز الثقافة وترسيخها لدى أفراد المجتمع.