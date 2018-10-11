شرطة أبوظبي تنفّذ ورشة «أسرتي سعادتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان «أسرتي سعادتي» في نادي ضباط الشرطة بالعين، وذلك بالتعاون مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن برنامج تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية. وأوضح المحاضر عرفات الكعبي من مؤسسة التنمية الأسرية أن الورشة تهدف إلى المحافظة على تماسك وتلاحم الأسرة وتنمية القدرات الشخصية للمشاركين وإكسابهم المهارات الإيجابية الهادفة، وصولاً لأسره صحية مستقرة.

واستعرضت الورشة عدة محاور رئيسية منها الذكاء العاطفي والسعادة الزوجية ومواجهة العنف الأسري والتفكك الأسري إلى جانب محاور عن السعادة والذكاء العاطفي والتماسك الأسري، والنتائج المتوقعة في إيجاد بيئة أسرية مناسبة صحية متماسكة وخالية من العنف الأسري والخلافات الأسرية.