«الرقابة الغذائية» يؤكد سلامة المياه المعبأة في أسواق أبوظبي

Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سلامة مياه الشرب المعبأة في الإمارة وعدم صحة معلومات الفيديو الذي يتم تداوله حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن شرب المياه المعبأة يتسبب في الكسل، والإجهاد والتعب والإعياء والصداع وقلة المناعة وأن الفيديو يحتوي على معلومات مضللة ومغلوطة.

وأوضح الجهاز أن المياه المعدنية الطبيعية تعرف بأنها مياه تحتوي بشكل طبيعي على أملاح معدنية بنسب محددة، بالإضافة إلى وجود عناصر ضئيلة التركيز وبعض المحتويات الأخرى المفيدة فسيولوجياً، ويتم الحصول على تلك المياه دون أن تتعرض لأية معاملة عدا المعاملات المسموح بها في اللوائح والتشريعات الخاصة بذلك.

وتحتوي مياه الشرب المعبأة المعروضة في الأسواق على أملاح معدنية مختلفة كالحديد والمغنيسيوم والكبريت والزنك وغيرها وبتراكيز متباينة، وهي ليست ماء مقطراً أو منزوع الأيونات Distilled Water أوDe ionized Water، حيث تحدد اللائحة الفنية الإماراتية/‏الخليجية UAE.S /‏GSO 1025:2010 الخاصة بمياه الشرب المعبأة الحدود العليا المسموح بها من تلك الأملاح المعدنية، كما تشترط أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة في مياه الشرب المعبأة بين 100 ـ 600 جزء بالمليون ppm.

ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتحقق من مستويات مختلف العناصر في مياه الشرب المعبأة بأنواعها المختلفة وذلك بمطابقتها مع اللوائح الفنية الإماراتية ذات الصلة ومطابقتها للنسب المعلن عنها لتلك العناصر على البطاقات الغذائية الخاصة بتلك المياه، كما يحرص الجهاز على ضمان أن يتم تعبئة ونقل المياه في عبوات شفافة مصنعة من مواد مسموح بها صحيا (صنف غذائي) ومحكمة الإغلاق.

تحقق

ويوصي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بضرورة التحقق من المعلومات المتداولة والرجوع إلى الجهات الرسمية لتفادي نشر الإشاعات والمعلومات غير المعتمدة على دراسات وأبحاث علمية.