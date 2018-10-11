«إنوي هيلث» تدشن أعمالها في مجمع دبي للعلوم

المصدر: دبي - البيان

أعلن كلٌّ من «مجمع دبي للعلوم»، المنطقة الحرة الأولى في الشرق الأوسط المخصصة لتلبية احتياجات قطاع العلوم، و«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أمس عن وصول شركة «إنوي هيلث» إلى مجمع دبي للعلوم وأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر شركة «إنوي هيلث» المتخصصة في مجال التقنيات الرقمية، التي تتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، إمكانية الوصول إلى المعلومات الطبية في أي زمان ومكان، وقد وقع اختيارها على دولة الإمارات لتكون أول مركز لها خارج حدود الولايات المتحدة.

وباختيارها الحالي لمجمع دبي للعلوم كمقر رئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط، ستطلق شركة «إنوي هيلث» قريباً أول منصة إلكترونية للتشخيص الطبي المتنقلة على مستوى العيادات في الدولة، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على التقنيات المتطورة للرعاية الصحية.

وبفضل الدعم القوي المقدم من قبل «مجمع دبي للعلوم» و«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، تأتي هذه الخطوة تتويجاً للجهود الوطنية التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تعزيز علاقاتها وإرساء أسس التعاون المشترك بينها وبين وادي السيليكون.