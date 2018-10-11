تعاون بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وذلك ضمن جهود تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير، حيث اطلع الوفد خلال زيارته إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، على التجربة المميزة للمختبر الإلكتروني التابع للدائرة في مجال الفحص الإلكتروني، حيث استمع إلى شرح من المستشار سهيل المعمري، مدير إدارة الطب الشرعي، حول آليات العمل المطبقة في مجال استلام الأحراز وتسليمها للجهات القضائية.

وتبادل الوفد الزائر برئاسة الرائد طارق الزعابي، مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، خلال اللقاء مع المعنيين بإدارة الطب الشرعي، النقاشات حول التواصل في مجال التبادل المعرفي بين المختبرات الجنائية المحلية، وعملية رفع كفاءة التعاون في مجال التحليل الإلكتروني في القضايا الكبرى، والتدريب والتطوير للمحللين الإلكترونيين.