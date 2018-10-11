نادي الموارد البشرية يناقش «مستقبل الوظائف» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم في أبوظبي ملتقى نادي الموارد البشرية الدوري تحت عنوان «مستقبل الوظائف»، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ومجموعة من منتسبي النادي.

ملتقى

وقالت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية - بهذه المناسبة - إن هذا الملتقى هو الخامس للنادي خلال العام 2018، ويأتي عقده في العاصمة أبوظبي تنفيذاً لتوصيات الدورة الأولى من اجتماعات حكومة دولة الإمارات التي عقدت العام الماضي في أبوظبي وأدارت خلالها الهيئة محور الموارد البشرية الحكومية..

مشيرة إلى أنه كان من بين المبادرات الست ذات العلاقة، والتي تمخضت عن الاجتماعات توسيع نطاق نادي الموارد البشرية ليغطي جميع إمارات الدولة لتحقيق أكبر فائدة للمهتمين والمختصين بالموارد البشرية.

تكنولوجيا

وأضافت أن الملتقى يستضيف الدكتور ديرك سشماوتزر شريك في مكتب الشرق الأوسط لشركة ماكينزي لاستشارات الأعمال مدير التعليم للشركة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفين هوول وهو شريك مساعد في شركة ماكينزي لاستشارات الأعمال في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أثر التكنولوجيا الحديثة «الروبوتات والذكاء الاصطناعي» على وظائف المستقبل والقوى العاملة في دولة الإمارات ومهاراتها والآثار المترتبة على الحكومات والخطوات المنجزة لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه القوى العاملة في المستقبل.