بلدية الشارقة تفتتح مرسماً هندسياً يقدم 14 خدمة لإسعاد المتعاملين

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت بلدية مدينة الشارقة في مبنى الإدارة الهندسية في منطقة الناصرية أمس، مرسم بلدية مدينة الشارقة - مركز سعادة المتعاملين، بالتعاون مع إنجازات للخدمات، لتقديم عملها بجودة وكفاءة عالية للمقاولين والاستشاريين وجميع الخدمات المتعلقة في المجال الهندسي، حرصاً منها على تقديم أفضل الممارسات، وفق أعلى المعايير في هذا المجال وضمن استراتيجيتها في مواكبة التطور العمراني الكبير، الذي تشهده الإمارة، حيث يقدم المرسم 14 خدمة.

وذلك بحضور ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعديه، بحضور حسين الغزال الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إنجازات، وعلاء عكاشة المدير العام للمجموعة، وأويس إبراهيم القرني، مدير فرع مرسم بلدية مدينة الشارقة .وأشار الطريفي إلى أن المرسم يقدم 14 خدمة تصنف بين خدمات خاصة بالجمهور وتشمل الرسم وتصوير الخرائط والمستندات والخدمة الذاتية وخدمات البلدية والخاصة بإدارات الرقابة والتفتيش والتراخيص والأرشيف.