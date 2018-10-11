شرطة أبوظبي تعرّف بـ«دليل التظلم الوظيفي»

المصدر: أبوظبي - البيان

عرفت شرطة أبوظبي منتسبيها بمفهوم التظلم الوظيفي، وأهميته والإجراءات المتبعة، والمراحل التي يمر بها، وذلك في ورش عمل قانونية بعنوان «دليل التظلم الوظيفي».

وعقدت الورش مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة وشملت، أبوظبي والظفرة والعين، وركزت على الواجبات التي يجب على المتظلم مراعاتها عند التقدم بطلب التظلم.

وهدفت الورش التي أشرف عليها قسم الدعم القانوني، وقدمها الملازم أول سعيد المنصوري من إدارة التشريع والاستشارات القانونية، إلى نشر الثقافة القانونية بين المنتسبين، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالدليل والإجراءات.