جلسة حوارية تناقش خفض معدل السمنة عند الأطفال

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة جلسة حوارية لمناقشة ظاهرة السمنة عند الأطفال واليافعين، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتورة فضيلة شريف مديرة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي.

وأكد الرند: «أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السمنة يهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية وضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة وما تسببه من مشكلات صحية وأمراض مزمنة تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات والدول، مشيراً إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الأنشطة الهادفة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال».