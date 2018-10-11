الرقابة الغذائية» يتلقى 2774 طلباً من المجتمع عبر «اتصال أبوظبي» في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 2774 طلباً من المجتمع عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، تنوعت بين بلاغات غذائية وزراعية ومعلومات عامة وطلب خدمة وثناء ومقترحات.

بالإضافة إلى طلبات الشكاوى، تركز 94% منها حول البلاغات المختلفة والمعلومات وطلبات الخدمات، ومقسمة إلى 910 بلاغات و690 طلب معلومات و993 طلب خدمة و95 شكوى و151 مقترحاً وثناءً، تم تسجيلها لدى مركز الاتصال الحكومي.

لافتاً إلى أن 90% منها تلقاها المركز من الجمهور عبر الهاتف المتحرك، فيما توزعت الطلبات الأخرى بين محادثة إلكترونية والخدمة الذاتية وحارس المدينة والقنوات الأخرى التي يوفرها المركز.

بلاغات

وأشار المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز إلى أن البلاغات الغذائية احتلت الحصة الأكبر من إجمالي البلاغات المستلمة وبنسبة تجاوزت 70%، تليها البلاغات المتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعة، مؤكداً أنه تم الاستجابة لها والتعامل معها في وقت قياسي يقدر 12.9 (ساعة عمل) وبدقة للرد تزيد على 96%، حيث لقيت متابعة فورية وعاجلة من قبل فرق عمل الجهاز وإسعاد المتعاملين فيه، وتمت موافاة أصحابها بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى التي تقدموا بها.

وحول الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور كشف القاسمي عن عدد المعاملات التي أنجزها الجهاز عبر منظومة خدماته الذكية والإلكترونية، حيث بلغت 121998 ألف معاملة، 43% منها تمت من خلال التطبيق الذكي للجهاز، و53% من خلال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، لتبلغ ذلك إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية 96 % مقارنة بمعاملات وجهاً لوجه التي بلغت 4% من إجمالي المعاملات.

وتفصيلاً، بلغ عدد معاملات الخدمات الزراعية المقدمة عن طريق التطبيق الذكي بـ 61831 معاملة، بينما الخدمات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني 44550 معاملة، تلتها معاملات خدمات الثروة الحيوانية.