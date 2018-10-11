«بيت الخير» تنال «الآيزو» للمرة الرابعة

المصدر: دبي - البيان

نجحت جمعية بيت الخير في الحصول على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» لأفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن لبت كافة متطلبات المواصفة (ISO9001:2015) التي تعد النسخة الحديثة والمطورة، مما يؤكد التزامها بالإجراءات المطلوبة في إدارة عملها، ويعزز منهجها في تطبيق أرقى الممارسات الخيرية. كما نجحت الجمعية في تجديد شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية للعام 2018، طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000، بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 منفردة بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة.