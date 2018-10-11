ندوة دولية تناقش سلامة المرور 24 الجاري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي، تنظم جمعية الإمارات للسلامة المرورية الندوة الدولية تحت عنوان «هندسة الطرق وسلامة المرور» خلال الفترة من 24 - 25 أكتوبر في فندق انتركونتننتال - أبوظبي، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد».

كما يشارك في التنظيم المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسلامة المرورية، ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للطرق.

وأشاد محمد صالح الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد للندوة الدولية، والتي تعكس اهتمام سموه بتوفير سبل السلامة والأمان على الطرق، بما يكفل أمن وسلامة مستخدمي الطريق، كما تؤكد تكامل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والأهلي التطوعي.

وأضاف، إن الجمعية تحرص على تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية كنشاط سنوي ثابت لمواكبة المستجدات والتطورات الحديثة بكل ما يتعلق بالسلامة المرورية ومنظومتها، ولإلقاء الضوء عليها وطرح البحوث والدراسات، واستخلاص التوصيات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها محلياً ودولياً.

ومن جانبه، قال العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام للجمعية: إن الجمعية تنظم الندوة الدولية بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية - أبوظبي والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للطرق حيث تتناول موضوعاً رئيسياً وحيوياً لاسيما أن أعداد الحوادث المرورية ونتائجها السلبية من وفيات وإصابات وأضرار مادية خاصة في الدول النامية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 دولة وجهة دولية ومحلية ستشارك في الندوة.