شرطة الشارقة تحاضر في الصحة النفسية للموظف

المصدر: الشارقة - البيان

شهد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، احتفالية القيادة العامة لشرطة الشارقة باليوم العالمي للصحة النفسية للموظف تحت شعار «الصحة النفسية في بيئة العمل»، التي تأتي إيماناً منها بالدور المهم الذي يقوم به الموظف باعتباره الواجهة الحقيقية التي تعكس نجاح واحترافية المؤسسة لدى المتعاملين وأفراد الجمهور.

وضمن سعيها الدائم لتحقيق معيار الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنظام إدارة الجودة المتكامل، وقدم الإعلامي فهد هيكل المدرب المعتمد في تطوير الذات، محاضرة قيّمة عن الصحة النفسية للموظف، تناولت عدة محاور منها الجوانب النفسية للموظفين، وضرورة الاهتمام بها من قبل المؤسسات وأصحاب العمل.

والأثر الإيجابي المتحصل من هذا الاهتمام للمؤسسات سواء كانت الحكومية منها أو الخاصة، كما استعرض خلالها الجوانب المادية (المباني والآليات المستخدمة في العمل) والنفسية، التي تتعلق بالرضا الوظيفي والعلاقات بين الموظفين، وتطرق للمكونات الصحية النفسية وقدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط العمل والإخلاص والجدية في إنجازه.