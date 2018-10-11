«المحاسبة» يشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية

المصدر: أبوظبي - وام

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول أميركا اللاتينية ودول الكاريبي الذي انطلق، أمس الأول، في بوينس آيرس ويستمر حتى يوم غد.

وترأس وفد الديوان الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي». وتستعرض الأجهزة الرقابية المشاركة عدداً من المواضيع المهنية المتعلقة بالرقابة المالية في القطاع الحكومي ونزاهة إجراءات المشتريات العامة، وآليات التنسيق والمراقبة بين القائمين على أنظمة المشتريات ومؤسسات التدقيق الوطنية والرقابة العليا على الشركات الحكومية والشراكات بين القطاع العام والخاص، فيما يجري عقد جلسات تقنية تركز على المشتريات الحكومية للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والتنسيق الرقابي في هذا المجال.

وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة بوصف دولة الإمارات العربية المتحدة تترأس حالياً المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي»، وانطلاقاً من إيمانها بفتح آفاق جديدة تتيح لهذا التجمع الإقليمي توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية.