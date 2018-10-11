حمدان بن محمد يشكل مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «41» لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحكوميّـــة برئاسة معالي حميد محمد القطامي. ويضم المجلس في عضويته كـلاً مـن:

عبداللـه محمد بن طـوق، وطـارش عيد المنصوري، وعبدالله علي بـن زايـد الفلاسي، والدكتور عبـدالرحمـن عبدالمنان العور، والدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، والدكتور خـالد محمد الخزرجـي، والدكتور عبدالسلام حنفي محمد المدني، وعائشة عبداللـه ميران، وذلك لمُـدّة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهـذا القرار من تاريـخ صُدوره، ويُنشر في الجريـدة الرسميّة.