«الصحة» تصدر تعاميم لسحب تشغيلات مستحضرات دوائية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعاميم لسحب تشغيلات من مستحضر دوائي يستخدم كمضاد حيوي، وسحب وتعليق مستحضرين أحدها لعلاج ضغط الدم وآخر لارتفاع الكوليسترول لفشلهما في مشروع التكافؤ الحيوي بناء على ماورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والثالث مضاد حيوي مادته الفعالة غير مطابقة للمواصفات، إلى أن يتم الانتهاء من التحقق من جودة المستحضرات.

وصرح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية: «أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ سحب الأدوية المذكورة فوراً ومتابعة التأكد من خلال الجهات الصحية ومستودعات الأدوية والوكلاء المعتمدين.

والطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام الأدوية المذكورة، وإبلاغ المرضى بهذا الخصوص لتجنب استخدامها ووصف أدوية بديلة لتعويض أي نقص».

وقامت الوزارة بسحب وتعليق تسجيل المستحضر الدوائي Amoclan Suspension المستخدم كمضاد حيوي، وذلك بعد تحليل للمنتج قام به مختبر مراقبة الجودة المركزي التابع للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان، وأظهر عدم مطابقة مواصفات المادة الفعالة Amoxycillin.

وبسبب فشل تشغيلتين أخريين للمنتج ذاته، بعد تحليل أجري في المختبر المرجعي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في مطلع السنة، تقرر سحب وتعليق تسجيل المنتج المذكور أعلاه.

وإلى ذلك تم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي LIPOMAX لعلاج ارتفاع في مستوى الكولسترول.

وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمنتج المذكور أعلاه بجميع تركيزاته، والمستخدم لعلاج ارتفاع في مستوى الكولسترول في الدم، وذلك بسبب فشل الدواء في مشروع التكافؤ الحيوي، كما تم سحب وتعليق جميع تشغيلات المستحضر الدوائي Angiotec لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي.

كما قامت الوزارة بسحب 3 تشغيلات من المستحضر الدوائي Daroxime والمستخدم كمضاد حيوي بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب 3 تشغيلات من المنتج بناءً على تعميم المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان حيث تبين وجود أقراص متكسرة داخل العبوة وتم رفضها من المختبر. وهذه التشغيلات هي: 62BX, 63 BX and 82 BZ.