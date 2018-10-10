الطقس المتوقع على الدولة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا إلى مغبر احياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً بعد الظهر مثيرة للغبار على بعض المناطق خاصة الشرقية اما حركتها فجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 40 كم / ساعة أحياناً.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحالة الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والثاني عند الساعة 02:55 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:39 وفي بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:41 الثاني عند الساعة 23:49، والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وفيما يلى درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 27 75 20

دبي 39 27 85 25

الشارقة 39 24 85 15

عجمان 38 28 75 20

أم القيوين 38 27 75 25

رأس الخيمة 37 26 80 20

الفجيرة 35 27 75 30

العين 39 25 60 15

ليوا 41 24 95 10

الرويس 35 24 90 40

السلع 36 24 90 30

دلما 37 28 75 35

طنب الكبرى 34 28 80 45

طنب الصغرى 34 28 80 45

أبو موسى 33 27 80 45