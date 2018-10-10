حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (41) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحكوميّة برئاسة حميد محمد القطامي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من:عبدالله بن محمد بن طوق، وطارش عبيد المنصوري، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، ود. عبدالرحمن عبدالمنان العور، ود. طيب أمان الله محمد كمالي، ود. خالد محمد الخزرجي، ود. عبدالسلام حنفي محمد المدني، وعائشة عبدالله ميران، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.