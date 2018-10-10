"الوطني للأرصاد": عدم تأثر الدولة بـ"لُبان" الخمسة أيام المقبلة

المصدر: وام

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية "لُبان" خلال الخمسة أيام القادمة وفق نماذج التنبؤات العددية.

وقال المركز في بيان له إن الوضع الحالي هو إعصار مداري من الدرجة الأولى في غرب بحر العرب وموقعه عند خط عرض 14.4 درجة شمالا وخط طول 58.7 درجة شرقا ويبعد 570 كيلومترا "شرق - جنوب شرق" صلالة وعلى بعد 550 كيلو مترا "شرق - شمال شرق" سقطرى ويتحرك بسرعة 7 كم/س وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 130 إلى 145 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

ويتوقع تحرك الإعصار المداري باتجاه "غرب - شمال غرب" نحو السواحل العمانية واليمنية وتعمق الإعصار خلال 24 ساعة القادمة حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه من 140 إلى 150 كم/س.

