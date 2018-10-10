"الصحة" تصدر أربعة تعاميم بشأن سحب تشغيلات مستحضرات دوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أربعة تعاميم بشأن سحب تشغيلات من مستحضر دوائي يستخدم كمضاد حيوي إضافة إلى سحب جميع التشغيلات و تعليق تسجيل ثلاثة مستحضرات أحدها لعلاج ضغط الدم وآخر لارتفاع الكوليسترول لفشلهما في مشروع التكافؤ الحيوي بناء على ما ورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والثالث مضاد حيوي مادته الفعالة غير مطابقة للمواصفات.

وتضمنت التعاميم سحب وتعليق تسجيل المستحضر الدوائي" Amoclan Suspension" المستخدم كمضاد حيوي بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب أربع تشغيلات منه بعد تحليل للمنتج قام به مختبر مراقبة الجودة المركزي التابع للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان وأظهر عدم مطابقة مواصفات المادة الفعالة " Amoxycillin" وتقرر بعد فشل تشغيلتين آخريين للمنتج نفسه بعد تحليل أجرى في المختبر المرجعي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مطلع العام الجاري سحب وتعليق تسجيل هذا المنتج للشركة المصنعة وهي شركة "الحكمة الدوائية الأردنية" والوكيل المعتمد له وهو مستودع "الحياة الطبي" علما بأن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشملت التعاميم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي" tabletsF.C T mg40 10, 20, LIPOMAX "لعلاج ارتفاع في مستوى الكولسترول وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل لهذا المنتج بجميع تركيزاته والذي يحتوي على المادة الفعالة " atorvastatin" للشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية "ساجا" و الوكيل المعتمد "صيدلية المدينة " وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بخصوص سحب وتعليق تسجيل هذا المستحضر لفشله في مشروع التكافؤ الحي علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .

كما شملت التعاميم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي ": Angiotec 5, 10 & 20 mg Tablets "لعلاج ارتفاع ضغط الدم وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب جميع التشغيلات وإلغاء التسجيل لهذا المنتج بجميع تركيزاته والمستخدم لعلاج ارتفاع في ضغط الدم والذي يحتوي على المادة الفعالة" Enalapril Maleate " وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بخصوص سحب وتعليق تسجيل المستحضر لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع للشركة المصنعة و هي الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية" JPM " و الوكيل المعتمد " دوفارم" بالإضافة إلى سحب ثلاث تشغيلات من المستحضر الدوائي Daroxime 500mg Tablets " المستخدم كمضاد حيوي وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب ثلاث تشغيلات من هذا المنتج للشركة الأردنية "دار الدواء" والوكيل والمعتمد "مستودع المفيد"و الذي يحتوي على المادة الفعالة" CEFUROXIME AXETIL 500MG TABLET " وذلك بناء على تعميم المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان نتيجة لقيام مختبر مراقبة الجودة المركزي بسحب عينات للتحليل حيث تبين وجود أقراص متكسرة داخل العبوة وتم رفضها من المختبر وهذه التشغيلات هي" 62BX, 63 BX and 82 BZ" علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث أن الشركة المصنعة أبلغت الوزارة بعدم دخول التشغيلات المتأثرة للدولة إلا أن الوزارة ارتأت توعية المجتمع بضرورة الحذر خاصة أن بعض المسافرين قد يصرفون وصفتهم الطبية في بلد آخر.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية أن التعاميم الصادرة جاءت بناء على القرار الوزاري لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أومنع تداول المنتجات الدوائية والطبية وفي إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

وقال إن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ سحب الأدوية المذكورة فورا ومتابعة التأكد من خلال الجهات الصحية و مستودعات الأدوية والوكلاء المعتمدين للأدوية والطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام استخدامها و إبلاغ المرضى بهذا الخصوص لتجنبها ووصف أدوية بديلة لتعويض أي نقص مطالبا أفراد المجتمع في حالة وجود المنتجات الطبية المذكورة التواصل الفوري مع الطبيب المعالج ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المختصة في الدولة.

ودعا الأميري أفراد المجتمع إلى التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية في حال حدوث أية أعراض جانبية للدواء من خلال ملء الإستمارة الإلكترونية الخاصة بالآثار الجانبية للدواء" ADR" والمتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة: http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/406.aspx . أو البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أو الهاتف المجاني 80011111.

- حلة -