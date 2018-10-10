أبوظبي للرقابة الغذائية يؤكد سلامة المياه المعبأة في الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سلامة مياه الشرب المعبأة في الإمارة وعدم صحة معلومات الفيديو الذي يتم تداوله حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن شرب المياه المعبأة يتسبب في الكسل، والإجهاد والتعب والإعياء والصداع وقلة المناعة وأن الفيديو يحتوى على معلومات مضللة ومغلوطة.

وأوضح الجهاز أن المياه المعدنية الطبيعية تعرف بأنها مياه تحتوي بشكل طبيعي على أملاح معدنية بنسب محددة بالإضافة إلى وجود عناصر ضئيلة التركيز وبعض المحتويات الأخرى المفيدة فسيولوجياً، ويتم الحصول على تلك المياه دون أن تتعرض لأي معاملة عدا المعاملات المسموح بها في اللوائح والتشريعات الخاصة بذلك.

وتحتوي مياه الشرب المعبأة المعروضة في الأسواق على أملاح معدنية مختلفة كالحديد والمغنيسيوم والكبريت والزنك وغيرها وبتراكيز متباينة، وهي ليست ماء مقطر أو منزوع الأيونات Distilled Water أوDe ionized Water ، حيث تحدد اللائحة الفنية الإماراتية/الخليجية UAE.S /GSO 1025 :2010 الخاصة بمياه الشرب المعبأة الحدود العليا المسموح بها من تلك الأملاح المعدنية، كما تشترط أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة في مياه الشرب المعبأة بين 100 – 600 جزء بالمليون ppm.

ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتحقق من مستويات مختلف العناصر في مياه الشرب المعبأة بأنواعها المختلفة وذلك بمطابقتها مع اللوائح الفنية الإماراتية ذات الصلة ومطابقتها للنسب المعلن عنها لتلك العناصر على البطاقات الغذائية الخاصة بتلك المياه، كما يحرص الجهاز على ضمان أن يتم تعبئة ونقل المياه في عبوات شفافة مصنعة من مواد مسموح بها صحيا (صنف غذائي) ومحكمة الإغلاق.

ويقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بذلك دائما، حيث يتم رفض أي منتج لا يتطابق مع معايير السلامة والصحة العامة، كما يقوم الجهاز من خلال اشتراكه ومتابعته للإخطارات والتنبيهات الإقليمية والدولية باتخاذ إجراءات وقائية لمنع وصول المياه المعبأة التي لا تتطابق مع اللوائح الفنية الإماراتية والدولية، كما يقوم من خلال قسم تحليل المخاطر الغذائية والزراعية/قطاع السياسات والأنظمة بدراسة وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأي منتج غذائي أو زراعي أو مياه واتخاذ الخيار المناسب إزاء كل حالة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

ويوصي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بضرورة التحقق من المعلومات المتداولة والرجوع إلى الجهات الرسمية لتفادي نشر الاشاعات والمعلومات الغير معتمدة على دراسات وأبحاث علمية.

كما ينصح بضرورة العناية والاهتمام بتنظيف خزانات المياه في المنازل وكذلك التحقق من سلامة صيانة الخطوط الناقلة للمياه من تلك الخزانات، وذلك لضمان التخلص من الرواسب والعوالق والملوثات والبكتيريا المختلفة المحتملة، لضمان صلاحية استخدامها في المجالات المخصصة لها.