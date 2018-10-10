شرطة أبوظبي توعّي بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي توعية بمخاطر المخدرات في مؤسسات أسرية وإصلاحية وتعليمية، ضمن حملة «حياتي أغلى»، وركزت على التعريف بأهداف الحملة وجهود الوقاية من مخاطر هذه الآفة.

وعقدت محاضرات التوعية التي نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، في مؤسسة التنمية الأسرية بالوثبة، وإدارة رعاية الأحداث في المفرق، ومدراس: الغزالي بأبوظبي، والمنارة في بني ياس، والريادة المشرقة للجالية الهندية في مدينة محمد بن زايد.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير المديرية، حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي بين شرائح مختلفة من المجتمع، لافتاً إلى أن استراتيجية التصدّي للمخدرات تتطلب تعاون الجميع من أجل إيجاد بيئة رادعة للجريمة بأساليب وقائية وتأهيلية متنوعة.