شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة أثناء الضباب

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تنفذ شرطة أبوظبي حملة توعية للسائقين ومستخدمي الطريق بالإجراءات والتدابير الوقائية أثناء تشكل الضباب، لتعزيز السلامة على الطرق.

وتأتي الحملة ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذ الحملة مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات، أهمية التوعية بالقيادة الآمنة والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية أثناء الضباب تشمل نشر الرسائل التحذيرية عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وإرشادات مرورية على الأبراج الذكية بتوخي الحيطة والحذر، والحالة المرورية على الطرقات، وتحذير السائقين خصوصاً في حال وجود حوادث معرقلة لحركة السير.

كما تشمل منع الحافلات وباصات نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكباً) من السير أثناء الضباب على كافة الطرق بإمارة أبوظبي قي إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة بإمارة أبوظبي أثناء الضباب.

وذكر أن التوعية الوقائية يتم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، «فيسبوك وتويتر، انستغرام» باللغات العربية والإنجليزية والاوردو، بهيئة بوستات وأفلام توعوية، إلى جانب الشاشات الإعلانية بالمراكز التجارية، وتتضمن توزيع مطبوعات وعقد محاضرات توعية مرورية تستهدف مختلف الفئات لاسيما سائقي الشركات التي تعمل في قطاع النقل العام.