عمار النعيمي يوجّه بحشد الطاقات لتحقيق رؤية عجمان 2021

المصدر: عجمان - وام

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجهات والمؤسسات الحكومية كافة في الإمارة بضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق رؤية عجمان 2021 وأهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الـ3 القادمة.

وقال سموه: «إن المرحلة السابقة تعد مرحلة مهمة في تحقيق رؤيتنا وشهدت الكثير من المنجزات الحقيقية رسمنا فيها الخطط الرئيسة للحكومة والقطاعات وعملنا على تغييرات هيكلية واعتمدنا الحزمة الأولى من المؤشرات الاستراتيجية وسنعمل على اعتماد الحزمة الثانية والثالثة قريباً جداً واليوم نحن على أعتاب عام 2019 نتطلع إلى أن تترجم جهودنا إلى واقع يعيشه مجتمعنا».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان نائب رئيس المجلس، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس التنفيذي.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة والتي تسعى إلى تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 وخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

واعتمد المجلس 12 خريطة استراتيجية للدوائر الحكومية تم تحديثها مؤخراً نتيجة لتطوير وتحديث المؤشرات التشغيلية إلى جانب التغيرات الهيكلية والتشريعية في بعض الجهات الحكومية، للتركيز على الخدمات الرئيسة للجهات.

مؤشر

واستعرض المجلس التقرير الاستراتيجي حول تعزيز الشعور بالأمن والسلامة ونشر الثقافة الأمنية المقدم من قبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي حيث تم استعراض المؤشر الاستراتيجي لعدد وفيات حوادث السير والإحصائيات العالمية لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث السير.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن سلامة الطرق هي مسؤولية الجميع وأنها لا تقع على عاتق الشرطة فقط بل نتطلع إلى عمل جماعي منظم ومتوافق في الخطط والسياسات بين الجهات المعنية.