«تنفيذي الشارقة» يطّلع على «منصة الإعلام الذكي»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

تناول الاجتماع الذي عقد بمكتب سمو الحاكم، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وتطوير عمل المؤسسات والدوائر المحلية بما يسهم في تحقيق رؤية الشارقة. واطلع المجلس على نظام لإدارة العمل الإعلامي المتكامل في حكومة الشارقة «منصة الإعلام الذكي».

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن النظام يعمل في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز الحضور الإعلامي لإمارة الشارقة، والتصدي للأزمات الإعلامية وعلى تمكين الإعلام والاتصال الحكومي ليكونا المرجع الأساسي والموثوق لأخبار وفعاليات إمارة الشارقة.

أهداف

واستعرض طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهداف المنصة ودورها في التحضير لجاهزية إدارة الإعلام والمحتوى للمكتب الإعلامي خاصة ولإمارة الشارقة عامة، لاستخدام منظومة واحدة لإدارة المحتوى الرقمي والأخبار والنشر والاتصال وتداول المحتوى بين جميع دوائر حكومة الشارقة وبشكل ذكي.

وشكر المجلس جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطوير نظام إعلامي ذكي، موجهاً بالعمل على عقد دورات وورش عمل مع مختلف الجهات لتطوير المنصة.

وفي إطار تحقيق وسعي المجلس التنفيذي على تحول الدوائر والمؤسسات والهيئات إلى بيئات مؤسسية ذكية ومُحفزة للموظفين، قدمت دائرة الإسكان عرضاً حول النظام الإلكتروني المعمول به لقياس مؤشرات الأداء.

أتمتة

وأشار المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، إلى أن هذا النظام الإلكتروني يأتي ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية في التحول إلى بيئة مؤسسية ذكية، والعمل على أتمتة كل الإجراءات وتحويلها من إجراءات ورقية لا يمكن قياسها إلى إجراءات إلكترونية قابلة للقياس والتحكم.