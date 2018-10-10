الإعلان عن الشركاء المنظمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن شركائها المُنَظِّمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الخامسة وهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع. وسيقام المنتدى في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل تحت شعار (بناء الأمم)، تحت رعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

خبرات

وأعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع، في تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع وذلك بما تتمتع به هذه الجهات المرموقة من معارف وخبرات تمتد لسنين طِوال في مجال إدارة المشاريع.

وقال الطاير: «تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة لحكومة دبي، حيث تعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبنى أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ العملاقة».

ركيزة

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «لقد كانت ولا تزال الشراكات الناجحة واحدة من أهم ركائز تطوّر إمارة دبي، وتحوّلها إلى نقطة ارتكاز تجارية ومالية وسياحية عالمية وتخدم منطقة يقطنها عدد كبير من السكان.

وذلك خلال فترة زمنية قياسية. إن البنية التحتية، التي أسهمت في تحقيق كل هذا التطوّر خلال الـ 30 سنة الماضية ارتكزت على التعاون بين الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات وموانئ دبي العالمية. ونحن نفتخر باستمرار الشراكة مع الهيئة لاستضافة هذا الحدث المرموق».

من ناحيته قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: يمثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصة رائدة للتعريف بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها دبي عبر اعتمادها أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بها نحو مستويات جديدة وفرت البنية التحتية والقاعدة المعرفية الصلبة لتطوير وتنفيذ المشاريع العملاقة.

مواءمة

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا مجدداً المشاركة في تنظيم المنتدى، حيث نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتواءم استراتيجيتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع الاستراتيجيات على المستوى الاتحادي والمحلي.

بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ولدينا نظرة شمولية لقطاع الطاقة تدعم الجهود الرامية إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء والعديد غيرها».

معرفة

بدوره، قال مارك لانجلي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: نحن نَعتَبِر مبادرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكبر منتدى في منطقة الشرق الأوسط والمُخصّص لتبادل المعرفة في إدارة المشاريع والابتكار بالإضافة إلى تبادل الرؤى بين قادة الفكر في هذا المجال. ومن خلال هذه المبادرة، يستمر معهد إدارة المشاريع في تطبيق المهمة ومساعدة الهيئات الحكومية والمنظمات حول العالم للاستفادة من القيمة المثلى للتميّز في إدارة المشاريع من أجل استشراف مستقبل مستدام.